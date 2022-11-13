Hastalar büyük sıkıntı çekiyor

Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Pek çok ilacın geri ödeme kapsamında olmaması nedeniyle hastalarımız büyük sıkıntı yaşıyor” dedi.

Mesleği hekimlik olan Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yaptığı açıklamada, bazı kritik ilaçların piyasada bulunamadığını belirterek SGK’nın hayati bazı ilaçları geri ödemeye kapsamına almamasını eleştirdi. Adıgüzel, konuyu TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme getirdiğini dile getirerek şunları söyledi: “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaçlarda geri ödeme politikası yüzünden ve bazı ilaçların geri ödemesi olmadığından, insanlar zora giriyor. Mesela çocuk ateş düşürücü ve ağrı kesici şurupları zaman zaman yoka giriyor. Ulaşıldığında da hastalar 40 TL fark ücreti ödemek zorunda kalıyor. Yine çocuk astımında kullanılan bir hava ilacı, şu anda bulunamıyor. Çok hayati bir ilaç. Kalp ritim bozukluklarında ve kalp ameliyatlarında kullanılan Amiodoran isimli ilaca ulaşılamıyor, 6 ay daha bulunamayacağı söyleniyor.

Türkiye’de uyuz pandemisi var

Pek çok antibiyotiğe ulaşılamıyor. Antibiyotikli göz ve kulak damlalarına ulaşılamıyor. Depresyon ve nöroloji ilaçları bulunamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme kapsamına almadığı ilaçlar var. Bir hastanın hastaneye yatması 9-10 bin TL’ye mal oluyor. İlaç ise 400-500 TL. İnsan sağlığı ve insan hakları açısından da devlet giderleri açısından da ekonomik. Artık bu tür ilaçları ödeme kapsamına alın. Türkiye’de uyuz pandemisi var. İvermektin isimli ilaca Sağlık Bakanlığı 3 yıldır ruhsat vermiyor. Avrupa’dan 80 euroya gelen bir ilaç, ancak hem ruhsat verilmediğinden hem de ödeme kapsamında olmadığından Hindistan’dan 25 TL’ye getirilip eczanelerde 900 TL’ye yasadışı olarak satılıyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın, hükümetin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme politikası, sabit döviz kuru uygulamaları ve pek çok ilacın geri ödeme kapsamında olmaması nedeniyle hastalarımız büyük sıkıntı yaşıyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi için bir kere daha hatırlatıyoruz.”