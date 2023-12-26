Hastalar kovid mi grip mi belli olmuyor

Hastanelerin acil servisleri ve aile sağlığı merkezleri (ASM), kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikâyetiyle başvuran hastalarla doldu.

Ancak COVID testi kamu sağlık kurumlarında yapılmadığı için hekimler, Covid ve İnfluenza’yı birbirinden ayıramıyor. Çok sayıda Covid vakasının olduğuna dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Covid testini ancak özel sağlık kuruluşlarında parayla yaptırabiliyorsunuz. Test yapılmadığı için hasta, Covid mi, yoksa grip mi belli olmuyor” dedi. COVID’in kendi haline bırakıldığını vurgulayan Kırımlı, “Hastanedeki arkadaşlarımız, yoğun bakımlarda yer olmadığını söylüyor. Yoğun bakımlar dolu olduğu için bazı ameliyatların yapılamadığı bilgisi geliyor. Hastaneler, poliklinlikler, ASM’ler patlama noktasında. Ölüm sayıları da artmış durumda” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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