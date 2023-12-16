Hastalık hastaları daha erken ölüyor

İsveç’te yapılan bir araştırma, “hastalık hastalığı” olarak da bilinen “hipokondriyazis” tanısı konulmuş kişilerin, diğer insanlara göre daha erken öldüğünü ortaya koydu.

Araştırmada, “hastalık hastası” kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan sebeplerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi. AA

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