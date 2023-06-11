Hastanede randevu krizi

Bingöl Devlet Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz, Göz, Kardiyoloji ve Cildiye polikliniklerinde hasta yoğunluğundan dolayı randevu bulmak oldukça zor.

Yıllardır sağlık alanında yaşanan sorunlarla gündeme gelen Bingöl’de hastalar randevu bulmakta zorlanıyorlar. Ekipman eksikliğinden ve tedavi imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle çevre illere sevk edilen Bingöllüler, sağlık hizmetleri konusunda yaşadıklarına tepkili. Yaklaşık 250 bin nüfusa sahip Bingöl’de ikinci basamak sağlık kurumları (araştırma hastanesi olmayan) ile hizmet veriliyor. 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi kentin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayamıyor. Bingöl Devlet Hastanesi’nde Nefroloji ve Gastroenteroloji polikliniklerinde doktor bulunmuyor. Kulak Burun Boğaz, Göz, Kardiyoloji ve Cildiye polikliniklerinde hasta yoğunluğundan dolayı randevu bulmak oldukça zor. Bazı polikliniklerde ise uzman doktor sayısının yetersizliği nedeniyle hastalar mağdur. Haber Merkezi

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