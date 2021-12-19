Hatırlatma dozu yüzde 80 koruyor

Britanya’da araştırmacılar, Koronavirüs’ün hızla yayılan Omicron varyantına karşı hatırlatma dozunun ağır hastalığa karşı yüzde 80 etkilili olduğunu tesbit etti.

BBC’de yer alan habere göre, Londra’da bulunan Imperial College’in modellemesi, Omicron varyantına ilişkin kısa veriye dayanıyor Araştırmacılar, Omicron varyantının etkileri konusunda yüksek seviyeli belirsizlik oludğunu belirtiyor. Araştırmacılar, iki doz aşılı kişilerde antikorların virüsle savaşma oranında yüzde 20-40’lık bir azalma olduğunu tesbit etti. Hatırlatıcı dozla, ağır hastalığa karşı korunma yüzde 80-85 arasında olarak görüldü. Öte yandan virüsle mücadelede vücut yalnızca antikorlardan değil, T hücrelerinden de faydalanıyor. Haber Merkezi

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