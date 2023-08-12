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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Hava kirliliği antibiyotik direncini tetikliyor

12 Ağustos 2023, Cumartesi
Antibiyotik direncinin küresel sağlığa karşı en hızlı büyüyen tehditlerden biri olarak görülüyor.

100’den fazla ülkeden verilerin kullanıldığı küresel bir çalışma, hava kirliliğinin insanlarda antibiyotik direncini artırdığını ortaya koydu. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen çalışmada, her ülke ve her kıtada hava kirliliğindeki artışla antibiyotik direncindeki artışın bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı. Bilimsel dergi Lancet Planetary Health’de yayımlanan çalışmaya imza atan Çinli ve Britanyalı araştırmacılar, “Analizimiz hava kirliliğindeki artışın antibiyotik direnci riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Antibiyotik direncinin küresel sağlığa karşı en hızlı büyüyen tehditlerden biri olarak görülüyor. Her ülkeden ve her yaştan insanı etkileyebilen antibiyotik direncinin yılda 1,3 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor.

En büyük neden yanlış kullanım

Antibiyotik direncinin en büyük nedeninin antibiyotiklerin fazla ve yanlış kullanımı olduğu düşünülüyor. Ancak son yapılan çalışma bu sorunun hava kirliliğiyle birlikte derinleştiğini gösteriyor. Çalışma buna neden olarak PM2.5 isimli partiküler maddenin antibiyotik direncine neden olan bakteri ve direnç genleri taşıdığını ve insanlar tarafından doğrudan solunabildiğini ortaya koydu. Hava kirliliğinin etkileri arasında kalp hastalıkları, astım, akciğer kanseri gibi kronik hastalıklar da bulunuyor. Hava kirliliğindeki yüzde 10’luk bir artışın antibiyotik direncinde yüzde 1,1’lik artışla bağlantılı olduğunu ortaya koyan çalışmada, sadece 2018’de hava kirliliği kaynaklı antibiyotik direnci nedeniyle 480 bin erken ölümün yaşandığı tahmininde bulunuldu. 

(TRT Haber)

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