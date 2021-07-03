Hava kirliliği ölümleri, trafik kazalarından 6 kat fazla

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) açıkladığı Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkisi raporu, çarpıcı verileri ortaya koydu.

Türkiye’nin dört yıllık hava kirliliğinin boyutu, kirliliğin sağlığı nasıl etkilediği, sebep olduğu ölümleri ve pandemide hava kirliliğinin oluşturduğu risklere odaklanan rapor, özellikle pandemi döneminde temiz havamın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Rapor, Türkiye’de hava kirliliğinden kaynaklı ölümlerin trafik kazalarından 6 kat daha fazla olduğunun altını çizerken, Kovid-19 virüsünün sebep olduğu salgın dolayısıyla uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan kronik hastalıkların enfeksiyonlara zemin hazırladığını da ortaya koydu.

Türkiye’de 18 milyon kişinin soluduğu havanın kalitesine dair yeterli veri bulunmadığını tesbit eden rapor, sağlıklı bir çevrede yaşamanın en temel şartlarından olan hava kalitesini kalıcı olarak iyileştirmenin önemine dikkat çekiyor.