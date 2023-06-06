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6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Hava kirliliği solunum sağlığını tehdit ediyor

06 Haziran 2023, Salı 20:52
Hava kirliliğinin sınır değerini aşan miktarda kirleticilerin atmosfere karışması sonucu meydana geldiğini vurgulayan TÜSAD Mesleki ve Çevresel Hastalıklar-İş Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, “Bu kirleticiler solunarak vücuda alındığı taktirde sağlığa ciddi hasar verebilir, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok akut ve kronik solunum hastalığa sebep olabilir” ikazını yaptı.

Özellikle şehirlerde artan çevre ve hava kirliliği nedeniyle solunum sağlığının tehdit altında olduğu söyleyen Doç. Dr. Beyan, hava kirliliği sonucunda astım, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) ve akut bronşit gibi hastalıkların görülme sıklığında artış yaşandığını, akciğer kanseri gibi hastalıklara yakalanma riskinin arttığını vurguladı. Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; dünyada her yıl toplam 8 milyon insan iç ve dış ortam hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle erken ölüyor” dedi.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT 

Yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle orman yangınlarında artış olabileceği uyarısında bulunan Beyan, “Orman yangınları nedeniyle çok miktarda zehirli gaz ve partiküller atmosfere yayılarak hava kirliliğine yol açar.  Bu da solunum hastalıkları ve kalp rahatsızlıklarına, ilerleyen dönemlerde ise akciğer kanseri başta olmak üzere ölümcül hastalıklara sebep olabilir. İklim krizi nedeniyle sıcaklık artışlarıyla birlikte orman yangınları her geçen yıl artıyor” dedi.

İstanbul - Mücahit Ak

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