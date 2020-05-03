'Hayat Eve Sığar'la maske kodu alınabilecek

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı. AA

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