Hayat pahalılığı havayı da kirletti

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle oluşan yüksek basınç ve doğalgaz yerine kömürle ısınılması İstanbul’da havanın kirlenmesine sebep oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle oluşan yüksek basınç ve doğalgaz yerine kömürle ısınılması İstanbul’da havayı kirletti. Uzmanlar, kış dönemiyle birlikte kirlilikteki artışın devam edebileceğini belirtirken, yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekiyor. voa Türkçe’nin haberine göre, hava kirliliğinin özellikle İstanbul’un bazı ilçelerinde yüksek seviyeye ulaştığını belirten meteoroloji mühendisi Bünyamin Sürmeli, yağışların da olmaması sebebiyle kirliliğinin etkisinin devam ettiğini söyledi. Sürmeli, İstanbul’daki hava kirliliğinin sebeplerini sıralarken, “Yüksek basıncın olduğu günlerin sayısı üst üste daha fazla geldi bu dönemde. Dolayısıyla yüksek basıncın etkisinde kaldığımızda havaya yaydığımız kirleticiler dağılmadan kalıyor. Kirleticiler havada birikiyor. O nedenle o bir haftanın sonunda havada artık o kirleticiler gözle görülür, kokusunu aldığınız hale gelmeye başlıyor” dedi.

Doğalgaz pahalı

İstanbul’un hava kalitesi en kötü olan ilçelerinden biri olarak gösterilen Esenyurt’ta yaşayan Uğur Arslan, doğalgaz faturalarının yüksek olması nedeniyle çevrelerinde çok fazla kömür sobası yakıldığını söyledi. Arslan, “Sabah evden çıkıp işe gittiğimizde hissediyoruz. Akşam döndüğümüzde de ağır bir hava kirliliği var. Sabah uyanırken bile hissediyoruz havanın kirliliğini. Çocuklar etkileniyor ama elimizden de hiçbir şey gelmiyor” dedi. İstanbul’daki beton yapılaşmayı hava kirliliğine sebep olan en büyük faktör olarak gören emekli Fatma Gülsoy ise, “Evde nefes alamıyorsun, dışarı çıkıyorsun, nefes nefese eve tekrar geri dönüyorsunuz. Betonları yığdılar, havayı, iklimi değiştirdiler. Rüzgar yağmuru getiremiyor. Rüzgar yağış getirmeyince ne olacak? Pis hava olduğu gibi yerde kalıyor” diye konuştu.