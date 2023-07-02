Bizim Aile Dergisi, Temmuz sayısında “Hayat seyahattir” diyor.

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Bizim Aile Dergisi Temmuz sayısı çıktı

Bizim Aile Dergisi, 342. Temmuz sayısında, seyahat konusunu ele alıyor. Yaz tatilinin gelmesiyle artan seyahat kavramının üzerinde durmak istedik. Seyahat etmenin insana kazandırdığı güzellikleri bu sayımızdan okuyabilirsiniz. İnsanın anlam arayışına yardımcı olan Temmuz sayımızı istifadenize sunuyoruz. İslam Yaşar, Kapak sayfamızda “Hayat seyahattir” yazısında hayat, sıhhat ve seyahat kavramlarına değiniyor. Tarihçi Yazar Zeynep Çakır, Kapak sayfamızda “Seyyah olup şu alemi gezerim” başlıklı yazısını ele alıyor. Seyahati bir tefekkür ve terapi biçimi olarak da değerlendiren Psikoterapist Rukiye Karaköse, Röportaj sayfamızda, her seyahatin kendi iç dünyamıza tutulan bir ayna olduğunu söylüyor.

Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda sağlıklı beslenmeye yönelik tavsiyeler veriyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda Gut hastalığını anlatıyor.

Balkon bahçeciliği

Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda balkon bahçeciliği konusunda merak edilenleri anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Soğuk ayran aşı çorba tarifinin yer aldığı Lezzetli Tarifler, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

İyi okumalar.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ