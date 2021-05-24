Haziranda kontrollü açılma şart

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Haziranda kontrollü açılma yapmak zorundayız” dedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tam açılma için henüz vaka sayıları ve test pozitiflik oranlarının istenen düzeyde olmadığına dikkat çekti.Yavuz, “Tünelin ucundaki ışığı Ekim’de görüyorum. Tam açılma için ise vak’a sayılarının 100 binde 10-20, test pozitiflik oranlarının yüzde 3-5 bandına inmesi gerekiyor. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Haziran’da yapılandırılmış açılmaya gidebiliriz” dedi. T24’deki habere göre Yavuz, “Bize gelen vak’a sayısı da neredeyse yüzde 70 civarında düştü. Servisteki yatak sayımız da gayet yeterli. Hiçbir sıkıntı yok, yoğun bakımlardaki yatak sayılarında da hiçbir sıkıntı yok. Vak’alarda azalma olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Zaten 17 günlük kapanmadan önce kısıtlamalar başlamıştı. Hem onların etkisi, hem bu 17 günlük kapanmanın etkisiyle bu düşüşün biraz daha devam edeceğini öngörüyoruz. Ama gelinen noktaya baktığımızda, halen hem İstanbul hem de Türkiye için bu rakamlar çok da güvenle her şeyi açabileceğimiz rakamlar değil maalesef” ifadelerini kullandı.

Aşıda istediğimiz seviyede değiliz

Bir haftalık rakamlara göre şu anda vak’a sayılarının Türkiye genelinde 100 binde 100 civarında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, aşöyle devam etti: “Herhangi bir şekilde tam açılma için güvenli bir rakam değil bu. Aslında güvenli açılma için rakam nedir diye soracak olursanız, genelde eğitim için tanımlanmıştır bu ama diğer şeyler içinde kullanabiliriz; 100 binde 10-20 gibi rakamları görmemiz gerekir. Hala kalabalıkları azaltmak, kapalı kalabalık ortamları azaltmak zorundayız. Haziran’da ise bu ne kadara kadar inecek, onu göreceğiz ve o zaman ona göre bir karar almak gerekecek. Ama ben, ‘yapılandırılmış açılma’ yapılması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene Haziran’da yapıldığı gibi birdenbire değil, kontrollü açılma yapmak zorundayız. Çünkü hâlâ aşıda istediğimiz seviyede değiliz henüz”

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Sağlıkçıların yüzde 96’sı, tükenmişlik sendromu yaşıyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) şehir hastaneleriyle ilgili yaptığı ankete göre, sağlık çalışanlarının yüzde 96,3’ü tükenmişlik sendromu yaşıyor.

TTB, Koronavirüs pandemisiyle birlikte sağlık hizmetindeki etkisi tartışma konusu olan şehir hastaneleri ile ilgili hazırladığı anketin sonuçlarını duyurdu. Özlük haklarından hizmet sunumuna, hasta güvenliğinden kaynak kullanımına 39 sorudan oluşan ve 13 şehir hastanesinde 230 kişiye yapılıp 219’u değerlendirmeye alınan anketten çıkan sonuçlardan bazısı şöyle: Sağlık çalışanlarının yüzde 76,3’ünün çalıştığı hastanede Covid-19 sebebiyle vefat eden en az bir sağlık çalışanı oldu. Sağlık çalışanlarının yüzde 49,3’ü özellikle pandeminin başında şahsî koruyucu ekipman tedarikinde sorun yaşadı. yüzde 58’i ise kendilerine verilen ekipmanların düşük kaliteli olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının yüzde 70,8’inin çalıştığı hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimi yok. Sağlık çalışanlarının yüzde 96,3’ü tükenmişlik sendromu yaşadı/yaşıyor.