Hekim göçünün önüne geçmeliyiz

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, “Maalesef hekim göçü de başladı çünkü yetişmiş hekimlerimiz yurt dışında tercih ediliyor. Biz bir an önce gerekli önlemlerin alınarak durmasını istiyoruz” dedi.

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi’ni 21 ülkeden 2 bin bilim insanın katılımıyla Antalya’da düzenledi. Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında gelişmelerin ele alındığı, eğitimlerin verildiği kongreye, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan, Danimarka, İtalya, ABD, Kanada, Brezilya’nın da aralarında bulunduğu 21 ülkeden, 2 bin bilim insanı katıldı. Beş gün süren kongrede 681 Türk ve 29 yabancı bilim insanı sunum yaptı.

Şartlar düzeltilmeli

Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenlediklerini belirten TOD Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, hekim göçünün önüne geçilmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi: “Ben hekimlerimizin ne kadar zor yetiştiğini ve bilgi birikimlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Etrafımızdaki ülkelerden özellikle Avrupa ülkelerinden bunlara talep var. Türkiye’de hekimliğin şartları çok zor. Maalesef hekim göçü de başladı çünkü yetişmiş hekimlerimiz yurt dışında tercih ediliyor. Biz bir an önce gerekli önlemlerin alınarak durmasını istiyoruz çünkü çok zor yetişiyor bir hekim. Hekimlerimizin yurt dışına gidip orada çalışmalarındansa burada halkın göz sağlığına yönelik hizmet vermeleri çok önemli. Hekimlerimizin fiziki şartlarının düzeltilmesi gerekiyor. Maddi şartların düzeltilmesi gerekiyor. Hükümetin veya idarecilerin bu konuda daha etkin çalışmalarına ihtiyaç var.”

Antalya - anka