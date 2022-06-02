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“Hekimler göçü” tüm zamanların zirvesinde

02 Haziran 2022, Perşembe 21:43
Son 5 ayda 491’i uzman, 445’i pratisyen 936 hekim yurtdışı yolunu tuttu. Prof. Dr. Vedat Bulut, özellikle Türkiye için kritik olan branşlarda göçün arttığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının şiddet başta olmak üzere karşılaştığı sorunlar çözülebilmiş değil. Binlerce hekim devletteki görevinden istifa ederken bir o kadarı da yurtdışının yolunu tuttu. Independent Türkçe’nin Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) elde ettiği veriler, bu yıl göç yolundaki hekim sayısının katlandığına işaret etti: “Ocak ayında 101’i uzman, 96’sı pratisyen olmak üzere 197, Şubatta 81’i uzman, 76’sı pratisyen olmak üzere 157, Martta 122’si uzman, 91’i pratisyen olmak üzere 213, Nisanda ise 110’u uzman, 104’ü pratisyen olmak üzere 214 hekim “iyi niyet” belgesi aldı. Mayıs ayında 77’si uzman, 84’ü pratisyen toplam 161 kişi yurtdışına gitme isteğiyle TTB’den belge başvurusunda bulundu.”

Kritik branşlarda göç arttı

Söz konusu verilere göre yılın ilk 5 ayında 491’i uzman, 445’i pratisyen olmak üzere toplam 936 hekim yurtdışına gitmek için gerekli belgenin sahibi oldu.

Sadece mayıs ayında “İyi Hal” belgesi alan hekim sayısı 161’i buldu. Hız kesmeyen “hekimler göçü”nü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’la konuştuk. Sadece genç hekimlerin değil, uzmanların da gittiğine dikkati çeken Bulut, özellikle Türkiye için kritik olan branşlarda göçün arttığını belirtti: “Bu yılın ilk 5 ayında 491’i uzman, 445’i pratisyen 936 hekim yurtdışına gidebilmek için belgesini almış. Bu hızla giderse yıl sonunda sayı 2 bin 500 civarını bulur. Mayıs ayı verileri çok önemli bir noktaya da işaret ediyor. Acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, kadın hastalıkları ve doğum gibi kritik ve uzman sayısı daha az olan branşlardan gidenlerin sayısı artıyor.”

Sağlık sistemi tıkanabilir

Son TUS tercihlerine de değinerek özellikle beyin cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, kalp-damar cerrahisi gibi branşlarda gençlerin tercih yapmamaya başladığını da belirten Vedat Bulut, mevcut uzmanların da hızla Türkiye’den gitme yoluna girmesiyle ülkedeki sağlık sisteminin tıkanabileceği uyarısı yaptı. Bulut, doktorları küstürmenin yerine “haklarını” vererek nitelikli insan gücü kaybının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

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