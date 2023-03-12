Hekimler yıkılan hastanelere atandı

Sağlık Bakanlığı yeni mezun hekim ve uzman hekimlerin atamalarını gerçekleştirdi. Yıkılan veya ağır hasarlı hastanelerde görevlendirilen hekimler bilinmezliklerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

Birgün’ün haberine göre, hekimlerin birçoğu ise depremde yıkılan veya ağır hasarlı hastanelere atandı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan bir uzman hekim ise şunları dile getirdi: “Deprem döneminde kendi hastanemde zaten gönüllü olarak çalıştım. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandım ama ek bina yıkılmış durumda ve o enkazda birçok meslektaşımız hayatını kaybetti. Hastanenin ana binasının ise hasarlı olduğu ve yıkılacağı söylendi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü binası yıkıldığı için de başka bir problem yaşanıyor. Şu anda o bölgede çalışanlar için en büyük sorun barınma. Sağlık Bakanlığı’nı birçok kez aradım ancak hiçbir cevap alamadım. Herhangi bir açıklama yapılsa belki içimiz rahatlayacak ama hiçbir şey söylenmiyor. Nasıl gideceğiz, nerede kalacağız, ne iş yapacağız? Bunların hepsi bilinmezlik.”

Haber Merkezi