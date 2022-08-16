Hekimlere zulmetmekten bıkmadınız mı?

Sağlık Bakanlığı eski Müşteşarı Aytun Çıray, “Hekimlerin umutlarıyla oynamaktan, meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?” diye sordu.

RECEP GÖREN - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Sağlık Bakanlığı eski Müşteşarı Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Beyaz Reform” olarak tanıttığı yönetmeliği eleştirerek, “Sizin ‘Beyaz Reform’unuz da diğer vaatleriniz gibi kof çıktı. Sayın Koca, hekimlerin umutlarıyla oynamaktan, meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?” diye sordu. Hekimlerimiz, aylardır sağlık sisteminin düzeltilmesi için taleplerini iletiyorlar. Hekim maaşları, özlük hakları, sağlıkta şiddet, malpraktis gibi konularda kazanımlar elde etmek için, kurdukları sendikaların çatısı altında birleşerek haklarını arıyorlar. Ama sizin ‘Beyaz Reform’unuz da diğer vaatleriniz gibi kof çıktı. Sayın Koca, hekimlerin umutlarıyla oynamaktan, meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı” dedi.

ÜCRETLER PARÇA PARÇA ÖDENİYOR

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ni değerlendiren Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Beyaz Reform” diye tanıttığı yeni yönetmelikte 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi (madde 38 hariç) hekim ve personelin kapsam dışı bırakıldığını, bu statüler için de gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Çıray, “Yayınlanan yönetmelikle aylık gelirde bir artış hedeflenmesine karşın, hekimlerimizin sürekli olarak dile getirdikleri tek kalemde, emekliliğe yansıyan temel maaş taleplerinin karşılanması yerine ücret kalemleri daha da artırılmıştır. Gelirlerinin hesaplanması bu kadar karmaşık olan ve ücretleri çeşitli kriterlerle parça parça ödenen bir başka meslek grubu daha yoktur” dedi.

TORPİL, BASKI VE TEHDİT İDDİASI

Aytun Çıray, teşvik ödemesinin hizmete katkı, verimlilik, finansal sürdürülebilirliği sağlama ile özellikle hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi subjektif; torpil, kayırma ve baskı unsuru olabilecek kriterleri olduğunu ileri süren Aytun Çıraş, Taban ödemenin disiplin cezalarında bir ile üç ay arasında değişen sürelerce kesilecek olmasının hem Anayasa’nın “cezaların kanunla düzenlenmesi” amir hükmüne aykırı olduğunu hem de hekimleri gelirleri ile tehdit ettiğini ve rahatlıkla kötüye kullanılabileceğini söyledi.

HEKİMLERE ÖZGÜ BİR HAKSIZLIK

Bu yönetmelikle hekimlerin gelirlerini artırmak için mesai dışı çalışmalarının istendiğini savunan Çıray, “Hekimlerin Anayasa’dan kaynaklanan dinlenme hakları çalışılan süreden sayılmamakta ve izin kullanan hekimlerin ücretlerinde kesinti olmaktadır. Bu, yine hekimlere özgü bir haksızlıktır. Bu yönetmelikle yurt dışı kongre izinleri kapsama alınmamış olup sağlık raporlarında 7 gün, yıllık izinlerde de aylık 12 günden sonra kesinti devam etmektedir. Yıllık izinler çalışılan süreden sayılmalıdır. Sonuç olarak, hekimlerin asli beklentisi olan tek kalemde, temel ve emekliliğe yansıyan maaş talebine yanıt vermeyen, performansın fişini çekmiş olduğu söylenen, ancak ek ödemenin yine performans kriterleri ile sadece ismi değiştirilerek yapıldığı, ağır iş yükü üzerinden devam eden ve bir yenilik olarak disiplin kriterini de baskı unsuru olarak getiren, tüm hekimleri kapsamayan bu yönetmelik beklentileri karşılamamaktadır” diye konuştu.