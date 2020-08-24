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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hemşireler dertli: Boğuluyoruz gibiyiz

24 Ağustos 2020, Pazartesi 02:15
Hastanelerin Covid-19 servislerinde çalışan hemşireler, tükenme noktasına geldiklerini anlattı: “Günlerimiz berbat geçiyor, çaresiz hissediyorum ve sanki biz bir ateşin ortasına atıldık.”

Urfa’daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan bir hemşire, şunları dedi: “Günlerimiz berbat geçiyor ve bizler için büyük bir belirsizlik var. Tek sefer kullanıp atmamız gereken tulumu tekrar tekrar giymek zorunda kalıyoruz. Covid yoğun bakım servisinde bir düzen ve koordinasyon yok. Dün beraber çalıştığım arkadaşımın test sonucu pozitif çıktı. Arkadaşımızı test yapması için gönderdik, test yaptırdı, tüm semptomları vardı ama test sonucu çıkana kadar çalışmaya devam etmesi için zorladılar.”

‘Hastaneler salgını yayıyor’

Hemşire şöyle devam etti: “Beraber çalıştığım bir arkadaşım dayanamadığını ve istifa edeceğini söyledi. Ben pozitif olayım da 14 gün dinleneyim diye düşünüyorum, maalesef. Önceki gün 24 saat boyunca nöbetteydim ve bir dakika bile gözümü kapatamadım. Sürekli 24 saat nöbetlerimiz oluyor. Sürekli arkadaşlarımızın testi pozitif çıkıyor ve bu durumda da pozitif olan arkadaşların nöbetleri diğer arkadaşlara dağılıyor. Birkaç arkadaşımız daha pozitif çıkarsa sanırım yeterli sayıda sağlık emekçisi olmaması nedeniyle bizler yoğun bakımda yatıp kalkmak zorunda kalacağız. Bazen yeni arkadaşları Covid yoğun bakım servisinde görevlendiriyorlar ama Covid servisinde nasıl çalışılacağına dair eğitim verilmemiş. Bu şekilde çalışmaya geliyorlar ve hastaneler şifa yuvası olmaktan ziyade salgını yayar hale geliyor.”

‘Tükenmişlik sendromu yaşıyoruz’

Denizli’deki Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin Covid-19 yoğun bakım servisinde çalışan bir hemşire ‘corona’ya yakalandığını anlattı. Hemşire şöyle konuştu: “Tükenmişlik sendromu yaşıyoruz ve bende panik ataklar gelişmeye başladı. Artık boğuluyormuş gibi hissediyorum. Mesleğimden hiç bu kadar nefret etmemiştim ve emeğimizin de karşılığını alamıyoruz. Mesleğimi çok seviyordum ama bu dönem nefret etmeye başladım.” Diken.com’daki habere göre Malatya’daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki Covid-19 servisinde çalışan bir hemşire de şunları anlattı: “Çaresiz hissediyorum ve sanki biz bir ateşin ortasına atıldık. Çalıştığım serviste arkadaşım Covid’e yakalandı diğer servislerden ve yoğun bakım servisinden Covid’e yakalanan oldu. Beraber çalıştığım arkadaşların üçte biri Covid’e yakalandı. Hatta sekreterler ve laboratuvarda çalışan bir arkadaşımız bile yakalandı. Bana altı ayda sadece bir defa test yaptılar ve ısrarlarımıza rağmen test yapmıyorlar.”

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