Her 10 kişiden 1’i depresyonda

Prof. Karamustafalıoğlu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 280 milyon insanın depresyonla mücadele ettiğini ve bu rakamın kadınlarda daha yüksek olduğunu söyledi.

Dünya genelinde depresyon vakalarında alarm verici bir artış yaşanıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de depresyon vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği (PIBAD) Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 280 milyon insanın depresyonla mücadele ettiğini ve bu rakamın kadınlarda daha yüksek olduğunu belirtti. Türkiye’de ise her 10 kişiden birinin depresyondan etkilendiğini ve vakaların yüzde 60’ının teşhis edilmediğini vurgulayan Karamustafaoğlu, “maskeli mutsuzluk” olarak tanımladığı bu durumun toplumda ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Karamustafalıoğlu, “Depresyon oranlarındaki artışın en önemli sebebi ise sosyoekonomik şartlardaki kötüleşme, art arda yaşanan önemli hayat olayları ve stres” dedi. Haber Merkezi

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