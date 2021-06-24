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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Her şeyin başa dönmesine de izin vermemeliyiz'

24 Haziran 2021, Perşembe 13:30
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, aşılama çalışmalarıyla toplumsal bağışıklık kazanılana kadar Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Gürcan, vaka sayılarının azaldığı ve aşılamanın yoğun şekilde yapıldığı bu dönemde rehavete kapılmadan kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

"Aşı olundu" diye hemen rahatlamanın yanlış bir davranış olduğunun altını çizen Gürcan, "Biraz daha sabretmemiz lazım. Geçen yıl vaka sayıları yine 5 binlere kadar inmişti. Sonra bir normale dönüş aşamasına girdiğimizde bir anda eski yaşadığımız hayata dönme girişiminin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini yaşamış bir toplum olarak yine çok gevşemememiz gerekiyor." diye konuştu.

Gürcan, toplumsal bağışıklık oranlarının istenilen düzeye gelene kadar Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önlemlere uyulmasını gerektiğine dikkati çekti.

Salgın tedbirlerinin halk sağlığını korumak için alındığını dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Bağışıklık oranları istediğimiz oranlara gelene kadar biraz daha sabredip, aynı önlemleri devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hastalıktan çok sıkıldık, kurtulmak istiyoruz. Ancak kurtulmak isterken rehavete kapılırsak biraz daha süreci uzatma gibi bir duruma neden olunabilir. Tekrar her şey en başa dönebilir. Buna dönmemek için yetkililerimiz bu yasakları kaldırana kadar kurallara uymak bizim yararımıza olacak. Toplumsal bağışıklık istenen düzeye gelene kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı titizlikle uymalıyız. Asla gevşeyip tekrar yeni mutasyonların toplumda yayılmasına ve her şeyi başa dönmesine de izin vermemeliyiz."

Prof. Dr. Gürcan, koruyucu tedbirlerden ödün vermeden salgınla mücadelenin önemini vurguladı.

Kurallara uymanın riskli durumların önüne geçmede kilit rol oynadığını aktaran Gürcan, "Kimde mutasyon virüs var kimde yok hala bilemiyoruz. Şu anda İngiltere örneğini görüyoruz. İngiltere, aşılamada en başarılı ülkelerdendi, normale dönmeye başlamışlardı ama bugünlerde tekrar yasaklar gündeme geldi. Bizim de aynı duruma düşmememiz için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AA

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