Her yıl 65 bin çocuk pasif içicilik sebebiyle ölüyor

Her yıl 65 bin çocuk, pasif etkilenimin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle 5 yaşından önce ölüyor.

İngiltere'den çocukların elektronik sigara kullanımına karşı adım!

31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’den derlenen verilere göre, tütün ürünü kullanımı, her yıl milyonlarca insanın sağlığını ve ölmesine sebep olan önlenebilir risk faktörlerinin başında geliyor. Her yıl tütün ürünü kullanımına bağlı ölen 8 milyondan fazla kişinin yaklaşık 1,3 milyonunu, kullanmadığı halde tütünün dumanına maruz kalanlar oluşturuyor. Tütün dumanından yaklaşık 700 milyon çocuk etkileniyor. Her yıl 65 bin çocuk, pasif etkilenimin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle 5 yaşından önce ölüyor.

Yılda 600 ağaç sigara için kesiliyor

Tütün ürünleri sağlığın yanı sıra ekonomiye de zarar veriyor. DSÖ, tütün ürünü kullanımına bağlı ekonomik kaybın yıllık 1,4 trilyon dolar olduğunu öngörüyor.

Çevreye de zarar veren sigara izmaritleri, dünyada en yaygın atılan atıkları oluşturuyor. İzmaritlerdeki kimyasallar ve elektronik sigara atıkları, su ve toprağa sızarak doğaya zarar veriyor. Tütün endüstrisi, sigara üretimi için yıllık yaklaşık 600 milyon ağaç kesilmesinden sorumlu tutuluyor.

30’lu yaşlarda sigarayı bırakmak ömrü uzatıyor

Bu bağımlılıktan kurtulmak sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel pek çok kazanç elde edilmesine olanak sağlıyor. DSÖ, 30’lu yaşlarda sigarayı bırakanların hayat süresinin, sigara içmeye devam edenlere göre yaklaşık 10 yıl arttığına dikkati çekiyor.