"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Herkes öksürükten şikayetçi

27 Aralık 2022, Salı 20:06
Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye genelinde çocukların ve yetişkinlerin de büyük kısmında öksürük şikâyeti olduğunu belirterek, “Öksürük şikayeti olanlar mutlaka maske takmalı” dedi.

Hekimler, son haftalarda geçmeyen öksürük şikayetleriyle gelen hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiyorlar. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye genelinde çocukların ve yetişkinlerin de büyük kısmında öksürük şikâyeti olduğunu bildirdi. Özellikle “süper enfeksiyon” olarak tanımlanan Kovid 19, influenza, RSV gibi solunum sistemini etkileyen virüslerin bir arada oluşturduğu grip benzeri tablo uzuyor.  Günlerce ve bazen haftalarca geçmeyen vakaların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Son günlerde “öksürük” şikâyeti neredeyse kalıcı bir hal almaya başladı. Uzamış şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka doktora başvurmalarını öneriyoruz. Önümüzdeki kış, bu hastalıktan tamamen kurtulup kurtulmayacağımızı bilmiyoruz. Yasaklamalar olmasa da herkese bireysel önlemlerini almalarını öneriyoruz.” diye uyarılarda bulundu. 

Dışarıda maske taksınlar

Kovid 19 vakalarının grip gibi geçirildiğini söyledikleri dönemin maalesef geride kaldığını bildiren Prof. Dr. Şevket Özkaya, akciğer tutulumları olan zatürre vakalarının da görülmeye başladığını, vatandaşların dikkatli olmalarını ve özellikle öksürük şikâyeti olanların dışarıya çıkarken mutlaka maske takmaya özen göstermelerini ve mesafe kurallarına uymalarını özellikle tavsiye etti.

ANKARA - AHMET TERZİ

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19 ve grip kaynaklı ölümler artabilir

    İsrail 2022’de Kudüslü 600 çocuğa ev hapsi uyguladı

    İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı

    Herkes öksürükten şikayetçi

    Tayvan, zorunlu askerlik süresini 1 yıla çıkarıyor

    Japonya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

    Özer’in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin duruşma 30 Aralık’a ertelendi

    "15 hastadan biri Kovid"

    Şehit Hüseyin Korkmaz ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

    ABD'de ülke çapındaki afette ölü sayısı 48’ye yükseldi

    'Şubatta 'barış zirvesi' düzenlemeyi amaçlıyoruz'

    Paris saldırganı 69 yaşındaki Fransız William M, 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten yargılanacak

    Garibaşvili: Ukrayna'daki savaş dünya düzenini altüst ediyor

    Zelenskiy: Donetsk ve Luhansk'ta durum zor ve acı verici

    Kuzey Kore İHA'larından biri Güney Kore'nin başkentine kadar uçtu

    Sırbistan'da ordu ve polise 'hazır ol' emri

    Ukrayna'dan 'Rusya, BMGK üyeliğinden çıkarılsın' çağrısı

    Mehmet Akif Ersoy’u dualarla yad ediyoruz

    FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

    Avrupalı yatırımcı iktidara güvenmiyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Mehmet Âkif’ten eskimez mesajlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstanbul’da muhabbet buluşması
    Ali FERŞADOĞLU

    Mehdinin üç vazifesi sıralanmış değil mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şapkasız Resmi Düzeltme Gazetesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risâle-i Nur’a göre kurtuluş çaremiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış temsilin büyük zararı
    Genel

    Mehmet Akif Ersoy’u dualarla yad ediyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Nur Talebeleri asayişin manevî muhafızıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.