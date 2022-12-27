Herkes öksürükten şikayetçi

Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye genelinde çocukların ve yetişkinlerin de büyük kısmında öksürük şikâyeti olduğunu belirterek, “Öksürük şikayeti olanlar mutlaka maske takmalı” dedi.

Hekimler, son haftalarda geçmeyen öksürük şikayetleriyle gelen hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiyorlar. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye genelinde çocukların ve yetişkinlerin de büyük kısmında öksürük şikâyeti olduğunu bildirdi. Özellikle “süper enfeksiyon” olarak tanımlanan Kovid 19, influenza, RSV gibi solunum sistemini etkileyen virüslerin bir arada oluşturduğu grip benzeri tablo uzuyor. Günlerce ve bazen haftalarca geçmeyen vakaların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Son günlerde “öksürük” şikâyeti neredeyse kalıcı bir hal almaya başladı. Uzamış şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka doktora başvurmalarını öneriyoruz. Önümüzdeki kış, bu hastalıktan tamamen kurtulup kurtulmayacağımızı bilmiyoruz. Yasaklamalar olmasa da herkese bireysel önlemlerini almalarını öneriyoruz.” diye uyarılarda bulundu.

Dışarıda maske taksınlar

Kovid 19 vakalarının grip gibi geçirildiğini söyledikleri dönemin maalesef geride kaldığını bildiren Prof. Dr. Şevket Özkaya, akciğer tutulumları olan zatürre vakalarının da görülmeye başladığını, vatandaşların dikkatli olmalarını ve özellikle öksürük şikâyeti olanların dışarıya çıkarken mutlaka maske takmaya özen göstermelerini ve mesafe kurallarına uymalarını özellikle tavsiye etti.

ANKARA - AHMET TERZİ