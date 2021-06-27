İki doz aşılananlar bile maskeleri çıkarmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çok daha hızlı yayılan Delta varyantı sebebiyle yeni bir uyarıda bulundu.

DSÖ yetkilisi Mariangela Simao, Delta varyantının yayılmasını önlemek için sadece aşıların yeterli olmayacağını vurgulayarak, iki doz aşı yaptırmış kişilerin bile maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Duvar’daki habere göre Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Simao, “İnsanlar sadece iki doz aşı oldular diye güvende hissetmemeliler. Hâlâ kendilerini korumaları gerekiyor” dedi. Simao, “Tek başına aşı toplum içinde bulaşı durdurmayacaktır. İnsanların sürekli maske takmaya, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmaya, el hijyenine dikkat etmeye, fiziksel mesafeye uymaya ve kalabalıklardan kaçınmaya devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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