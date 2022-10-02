İki kişiden biri hastaneden randevu alamıyor

34 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre Türkiye’den katılımcıların yüzde 36’sı sağlık hizmetlerinin giderek daha da kötüleşeceğini düşünürken yüzde 67 ise sağlık hizmetinin çok pahalı olduğunu belirtti.

Ipsos’un 34 ülkede yaptığı son araştırmada katılımcılara halka sağlık hizmetlerinden ne kadar memnun olduğunu soruldu. 34 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre Türkiye’de iki kişiden biri hastaneden randevu alamamaktan mağdur ve Türkiye, vatandaşları bu konuda en şikayetçi olan iki ülkeden biri.

DOKTORA ULAŞMAK ÇOK ZOR

Araştırmaya göre “Bulunduğum bölgedeki doktorlardan randevu alamıyorum” diyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 50’ye ulaştı. Türkiye bu oranla yüzde 51’lik Macaristan’ın ardından vatandaşları doktora ulaşamamaktan en çok mağdur olduğunu belirten ülke olarak dikkat çekti. Türkiye’den araştırmaya katılanların sadece yüzde 32’si istediğinde bulunduğu bölgedeki doktordan randevu alabildiğini belirtti. Bu oran 2018’de yüzde 59 idi. Araştırmanın sonucu son 4 yılda sağlık hizmetlerinde yaşanan kan kaybını net biçimde ortaya koymuş oldu.

DAHA KÖTÜLEŞECEK

Araştırma sonuçlarında Türkiye’den katılımcıların yüzde 36’sı sağlık hizmetlerinin giderek daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Türkiye bu oranla Macaristan, Fransa ve İngiltere’nin ardından sağlık hizmetlerinde en fazla kötüleşme bekleyen ülke olarak öne çıktı.