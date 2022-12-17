İklim değişikliği koleranın yayılmasına yol açıyor

İklim değişikliği, kolera salgınının daha fazla ve ölümcül olarak yayılmasına yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliğinin bu yıl 30 ülkede benzeri görülmemiş sayıda daha çok ve daha ölümcül kolera salgınlarına yol açtığını açıkladı. DSÖ’nün Cenevre merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Afrika’daki 30 ülke ile Haiti’deki kolera salgınında artış yaşandığını belirtti. Araştırmacılar DSÖ verilerine göre, dünya genelinde her yıl ortalama 1,3 ila 4 milyon arasında kolera vakasının görüldüğü, kolera kaynaklı 21 bin ila 143 bin arasında can kaybı meydana geldiği tahmininde bulundu.

Eşi benzeri görülmemiş bir durum

DSÖ’nün kolera ve ishal gibi hastalıkları araştıran ekibinin başkanı Philippe Barboza, “Kolera salgınındaki artış, tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Sadece daha fazla salgın görmüyoruz. Bu salgınlar, önceki yıllara göre daha büyük ve ölümcül.” ifadelerini kullandı. Kolera salgınının vaka ve ölümlerindeki artışın, son birkaç yıldaki düşüşün ardından görüldüğünü de belirten Barboza, bu hastalığa bağlı vaka ve ölümlerin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan etkili olduğunu kaydetti.