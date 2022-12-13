İlaç bulmak hayal

İZMİR ECZACILAR ODASI BAŞKANI SAYILKAN: “İLAÇ KITLIĞI YAŞIYORUZ. BU SİSTEMDE İLACIN BULUNABİLİR OLMASINI BEKLEMEK HAYALCİLİK OLUR.”

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, şubat ayında yapılacak zam öncesi ilaç sektöründe sıkıntıların arttığını belirterek, “7.86 ilacı belirleyen euro kuru. Gerçek euro kuru 19 buçuk. Bu kadar makasın açıldığı, arada uçurum olan bir sistemde ilacın bulunur olmasını beklemek hayalcilik olur. Sayın bakan ‘İlaca ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok’ diyor. Biz eczanelerde her akşam nöbette vatandaşla bu sorunu baş başa çözmeye çalışıyoruz. Bugün vatandaş bile ‘İlacı bulmuşken alayım. Şubata kadar bulamam. 5 kutu alayım’ diyerek temkinli davranıyorsa el birliğiyle bu adı konmayan ilaç kıtlığını yaşıyoruz” dedi.

Sayılkan, senede bir kez zam yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Herkes bununla ilgili bilgi sahibi olduğu için, ağustos ayından sonra sıkıntı başladığını biliyor. Olan vatandaşla eczacıya oluyor. Çünkü ilaç yok. Geçen hafta nöbetçiydim. İthal ilaçların yokluğu 4-5 senedir herkesin öğrendiği bir gerçekti. Bu sene işin içine mevsimsel griple beraber çocuk ilaçları ve antibiyotikler girdi. Sonuç olarak yöntem yanlış. ‘Senede bir defa şubat ayında zam yaparım. O euro kuruyla da bir yıl bunu götürürüm’ mantığı çökmüştür. İlaç fiyat kararnamesi geçerliliğini kaybetmiştir. Yeni bir model bulmalıyız.”

İLAÇ KITLIĞI YAŞIYORUZ

Sayılkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “İlaçta sıkıntı yok” açıklamasını da anımsatarak şunları kaydetti: “Sayın bakan ‘İlaca ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok’ diyor. Biz eczanelerde her gün, her akşam nöbette vatandaşla bu sorunu baş başa çözmeye çalışıyoruz. Çünkü ilacın miktarının yeterli olmadığı, ürünün yetmediği noktada vatandaş eczane eczane ilaç aramak zorunda kalıyor. Hekim arkadaşların başına gelen vatandaşın tepkisi inşallah olmaz ama korkuyorum. Bir eczacı arkadaşın canının yanmasını istemiyorum. Bu işin sorumlusu biz değiliz. Vatandaş en günahsız tarafındaysa eczacılar da öyle.”

İzmir - anka