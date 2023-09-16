İlaç krizi aşıları da vurdu

Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü hastalar ve çocukların olması gereken zatürre aşıları eczanelerde bulunamıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı’nın ödeme kapsamında olan zatürre aşılarının bulunamadığını, ancak ödeme kapsamında olmayan ve fiyatı 750 TL ile 1.276 TL arasında olan aşıların ise şimdilik bulunabildiğini söyledi. Sonbahar ile birlikte grip başta olmak üzere solunum yolu hastalıkları da artıyor. TEİS Başkanı Nurten Saydan, özetle şunları söyledi: “Piyasada bulunmayan geri ödeme kapsamındaki ilaç listelerine zatürre aşısı da dahil oldu. Vatandaşlarımız kış gelmeden kendilerini korumaya almak için, aşılarını reçetelendirip eczanelerimize geliyorlar ama aşıların tedarikinde sorun yaşıyoruz. Piyasada bulunması gereken ve SGK tarafından ödenen zatürre aşıları ecza depolarında maalesef şu an için bulunamıyor.

Haber Merkezi