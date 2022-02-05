İlaç krizi derinleşiyor

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, halk sağlığını tehdit eden ilâç sıkıntısının giderilememesinin krizinin derinleşmesine, pandemi dönemi dikkate alındığında birçok mağduriyetin yaşanmasına neden olacağını söyledi.

Türkiye’de ilâç piyasasının büyük bir kısmının ithal edilen ilâçlardan oluştuğuna dikkat çeken Tokdemir, “Yerli üretim ilâçlar noktasında ise etken maddeler yine yurt dışında ithal edilmektedir. Her iki durumda da dövize bağlı kalmış durumdayız. Türk Eczacılar Birliği (TEB)’in açıklamasına göre yaklaşık 650 ilacın temini ve hastalara ulaştırılması noktasında sıkıntılar yaşandığı açıklanmıştır” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırılması isteğiyle konuyu Meclis gündemine taşıyan Tokdemir soruları yöneltti: Bu bağlamda; Bakanlık olarak ülkemizde meydana gelen ilâç sıkıntısını çözecek bir çalışmanız var mıdır? Türk Eczacılar Birliğinin açıklamasına göre yaklaşık 650 ilacın hastalara temini konusunda yaşanan sıkıntılar doğru mudur? Elinde ilaç varken vatandaşa satmayıp stok yapan ilâç firmalarına yönelik, Bakanlık olarak herhangi bir cezai işlem uygulanmakta mıdır?” Ankara - Ahmet Terzi

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