İlaç krizi derinleşiyor

İlaç teminindeki sıkıntılar son haftalarda yeniden gündeme geldi. Eczacılar, döviz kurlarındaki artış nedeniyle yaşanan ilaç yokluğunun hastaları ve eczacıları mağdur ettiğini belirterek, “Eczanelerimizdeki ilaç yoklarının ve ekonomik sorunların çözülmesini istiyoruz” dedi.

Özellikle ithal ilaçlar ve piyasaya yeni çıkan ürünler kur farkı nedeniyle ülkeye getirilemiyor. 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nde meslek örgütleri şu mesajı verdi: “İlaca güvenli ve kolay erişimin, üretim ve tedarik zincirinin sağlamlaştırılmasının yolu yerli ve milli ilaç üretiminden geçiyor.” Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan da: “Eczanelerimizde ilaç yokluğunun ve ekonomik kaygıların sona ermesini istiyoruz” dedi. BirGün’ün aktardığına göre, Saydan: “Avro kuru 38 TL’ye ulaşmışken, ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan Avro kuru ancak 17,54 TL seviyesine ulaşabiliyor. Bu nedenle ithal ilaçlar getirilememekte ve hastalarımız tedavide aksaklık yaşamaktadır. İlaç Fiyat Kararnamesi’nin güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde piyasada kaçak ve sahte ilaçların yaygınlaşması riskiyle karşı karşıya kalacağız” şeklinde konuştu.

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