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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

İlaç krizi

17 Eylül 2022, Cumartesi 17:00
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaç tedariğinde büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

İlaç sektörüne dair sorunları değerlendiren Ercanlı, mevcut ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçilmediği taktirde yıl içerisine yayarak 3-4 kez kur düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti. Kurdaki artışa dikkat çeken Ercanlı, “Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz. Ecza depolarından almış olduğumuz verilere göre; yüzde 17 oranında ilaç yokluğu söz konusu. gazeteduvar’ın haberine göre, kurdaki artışa dikkat çeken Ercanlı, “Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz. Ecza depolarından almış olduğumuz verilere göre; yüzde 17 oranında ilaç yokluğu söz konusu. Bu yoklukların çoğu maalesef kurdaki makas artışından dolayı ithal ürünlerde gerçekleşiyor. Buna karşın ilaca yapılacak zam, bulunurluğu tek başına çözecek bir unsur değil. Biz ilaçta bu kadar dışa bağımlı olduğumuz sürece sorunları maalesef halledemiyoruz, halledemeyeceğiz de” dedi. Ercanlı ayrıca, eczacıların ekim ayında yapılacak büyük bir mitingin hazırlığı içinde olduklarını da kaydetti.

Haber Merkezi

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