İlaç sıkıntısı büyüyor

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, her beş ilaçtan birinin bulunamadığını, eczacının da depolardan bulabildiği ilacı alabildiğini ifade etti.

‘İlaçta uygulanan baskılayıcı sistemler sebebiyle eczacılık mesleğini yapamaz hale geldiklerini’ ifade eden Yalbuzdağ, “Ecza depolarında bulunamayan ilaçların seviyesi yüzde 15-20 seviyelerindedir. Ne yazık ki yabancı menşeli firmaların ilaçlarında bu oran yüzde 50 seviyelerine ulaşmaktadır. İlaç yoklarının önüne geçmek için yerli ve milli ilaç sektörü desteklenmelidir” çağrısında bulundu. Dünya’nın haberine göre Yalbuzdağ sözlerine şu şekilde devam etti: “İlaçta kur şu anda 10 lira 76 kuruş olarak 2022 Aralık’tan bu yana devam etmektedir. İlacın önündeki engeller kaldırılmalı, sektör bileşenleri yeni bir ilaç fiyatlandırılması üzerine çalışmalıdır, fiyatlar enflasyon oranına göre güncellenebilir hale gelmelidir.” Haber Merkezi

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