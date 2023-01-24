İlaç sıkıntısı ne zaman çözülecek?

Eczanelerde ilaçlara erişim sıkıntısı atılan adımlara karşın devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak eksiklik yaşandığını kabul ederek, “Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek” dedi.

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