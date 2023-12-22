"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

İlaç yokluğu dayanılmaz halde

22 Aralık 2023, Cuma
16 Aralıkta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak ilaç kuru yaklaşık 14 lira 387 kuruştan, 17 lira 55 kuruşa yükseltildi. Zammı daha erken haber alan ilaç firmaları ve depolar, kısıtlı sayıda verdikleri ürünleri tedarik etmeyi kesti.

Zamlı fiyattan satabilmek için 25 Aralık Pazartesi’yi bekliyor. 19 bölge eczacı odasının oluşturduğu Birlik İçin Elele Grubu, Sağlık Bakanlığı’na ortak bir çağrı yaptı. Son düzenlemenin yürürlüğe girmesi için beklenen sürenin ilaç yokluğunu dayanılmaz bir hale soktuğunu belirten odalar, şunları belirtti: “İlaca ticari bir ürün gibi bakamayız. İlaç olmazsa olmaz yaşamsal bir ürün. Ertelenebilir bir ihtiyaç değil. Sağlığın temel unsuru. ‘İlaçla ilgili fiyat değişiklikleri enflasyonu yükseltir, kamu maliyesine yük getirir’ mantığıyla bakılamaz.  Eczacı çaresiz, hastasına ilaç bulamıyor.”

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'nin kuzeyi moloz yığınına döndü

    İnsan hakları ‘insan onuru’ üzerine bina edilmiştir

    Asgari ücret artmadan gıda zamları hızlandı

    Hukuksuzluğa ve yoksulluğa mahkum oldu

    BM’ye açlık tepkisi

    Malezya’dan örnek tavır

    İsrail: Hasta tutukluları ‘kelepçeli ve gözleri bağlı’ tedavi edin

    Mevduat faizi yüzde 52’yi aştı

    Tenzil-i rütbe kararnamesi

    Meta Filistinin acısını sansürlüyor

    Enflasyon 10 yılda düşer

    Sudan'daki iç savaş doğuya yayılıyor

    İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da 11 haftadır cuma namazını engelliyor

    İsrail basını: Golani Tugayı Gazze'den geçici olarak çekildi

    BMGK Gazze'yi dördüncü kez erteledi

    İlaç yokluğu dayanılmaz halde

    Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: En az 15 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Gazze aşırı açlık çekiyor

    Perakende Yasası değiştirilmeli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’e ikinci hukuk dersi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî, Şeyh Said’i vazgeçirmeye çalıştı
    Osman ZENGİN

    Süleyman Demirel külliyesinde, Yeni Asya niye yok?
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih Telakkileri - Zuhur ve nüzul alametleri - 5
    Cevher İLHAN

    Ekonominin iflasının ilânı
    Faruk ÇAKIR

    Çöküşü durduralım
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin de boynunuzun borcu değil mi ey dindarlar?
    Risale-i Nur'dan

    Musibetlerin neticesi mükâfat-ı uhreviye
    İbrahim Aktaşcı

    Suya götürüp susuz getirmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.