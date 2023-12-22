İlaç yokluğu dayanılmaz halde

16 Aralıkta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak ilaç kuru yaklaşık 14 lira 387 kuruştan, 17 lira 55 kuruşa yükseltildi. Zammı daha erken haber alan ilaç firmaları ve depolar, kısıtlı sayıda verdikleri ürünleri tedarik etmeyi kesti.

Zamlı fiyattan satabilmek için 25 Aralık Pazartesi’yi bekliyor. 19 bölge eczacı odasının oluşturduğu Birlik İçin Elele Grubu, Sağlık Bakanlığı’na ortak bir çağrı yaptı. Son düzenlemenin yürürlüğe girmesi için beklenen sürenin ilaç yokluğunu dayanılmaz bir hale soktuğunu belirten odalar, şunları belirtti: “İlaca ticari bir ürün gibi bakamayız. İlaç olmazsa olmaz yaşamsal bir ürün. Ertelenebilir bir ihtiyaç değil. Sağlığın temel unsuru. ‘İlaçla ilgili fiyat değişiklikleri enflasyonu yükseltir, kamu maliyesine yük getirir’ mantığıyla bakılamaz. Eczacı çaresiz, hastasına ilaç bulamıyor.” Haber Merkezi

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