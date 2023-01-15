İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz

TÜM ECZACILAR İŞVERENLER SENDİKASI, SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA MEKTUP YAZDI.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açık mektup yazarak, “İlaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik. Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik. Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz” açıklamasını yaptı.

İmdat çığlığımız duyulsun

TEİS’in Bakan Koca’ya hitaben yazığı açık mektup şöyle: “Twitter paylaşımınızda ‘Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz’ şeklindeki ifadenizin üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen hastalarımız reçetelerindeki ilacı bulabilmek için hala eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar. Ülke genelinde 29 bin noktada ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışan eczacılar olarak artık ilaç yokluklarıyla başedemez hale geldik. Gerçek fiili durumla ilgisi olmayan bu gibi hareketler ve yaşadığımız yıkıcı sorunun devamı yüzünden biz eczane eczacıları olarak derdimizi anlatmak ve sesimizi duyurmak için bu açık mektubu kaleme almak zorunda kaldık. Bu ‘imdat’ çığlığımızın artık duyulmasını istiyoruz. Bunun için de ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını istiyoruz.”

Haber Merkezi