İlaca bir de KDV zammı

TEİS BAŞKANI NURTEN SAYDAN’DAN İLAÇ KDV ORANININ YÜZDE 10’A ÇIKARILMASINA TEPKİ: “KDV ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILAN 14.900 ÇEŞİT İLACIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA ARTACAK. BU ARTIŞ BİZDEN KAYNAKLANMIYOR”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, bugünden itibaren ilaçta KDV oranını yüzde 10’a çıkaran düzenlemeye tepki göstererek “Temel gıda ürünlerinde belirlenen yüzde 1 (birlik) KDV oranı, yaşamamız için en temel ihtiyaç olan ilaç için de kabul edilmelidir ve asla değiştirilmemeli. 10 Temmuz’dan itibaren KDV oranında değişiklik yapılan 14.900 çeşit ilacın fiyatları bir kez daha artacak. Bu artışın bizlerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz” dedi. TEİS, 7 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

EK KÜLFET GETİRECEK

Saydan, bugünden itibaren ilaç KDV oranını yüzde 10’a çıkaran düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti: “İlaç ertelenemeyen, yerine ikame edilecek hiçbir ürün bulunmayan insan sağlığı ve tedavisi için son derece önemli bir ihtiyaçtır. KDV artışı hem ülkemizdeki ilacın en büyük alıcısı konumundaki devletimize ekstra bir finans yükü, hem de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza da ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıyacak artış nedeniyle ek külfet getirecek. Bu artan KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalacak.



14.900 ÇEŞİT İLACIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA ARTACAK

“Gelişmiş ülkeler bu durumun farkına varmış ve devletlerin geri ödeme sistemindeki ilaç gibi yaşamsal ürünlerin vergileri (yani KDV) sıfır veya 1(bir) olarak uygulanıyor. Yani Devletler geri ödeme kurumlarının ilaç tedavilerindeki vergi yükünü hafifletiyor. Temel gıda ürünlerinde belirlenen yüzde 1 (birlik) KDV oranı, yaşamamız için en temel ihtiyaç olan ilaç için de kabul edilmelidir ve asla değiştirilmemeli. 10 Temmuz’dan itibaren KDV oranında değişiklik yapılan 14.900 çeşit ilacın fiyatları bir kez daha artacak. Bu artışın bizlerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz.”

Ankara - anka