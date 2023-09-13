İlaca erişemiyoruz

İlaç üretici firmalara yönelik ‘ilaca erişemimiyoruz’ şikayetleri, şikayetvar platformunda geçen yıla oranla yüzde 113 arttı.

Bıçak kemiğe dayandı ilaç yokluğu artıyor

Yerli ilaçta da kriz kapıda Birçok hasta ve hasta yakını, tedavide kritik öneme sahip ilaçların tedarik edilememesi sorununu, çözüm platformu Şikayetvar üzerinden dile getirdi. İlaç üretici firmalara yönelik şikayetler, platformda geçen yıla oranla yüzde 113 arttı. Türkiye genelinde birçok hasta ve hasta yakını, hayati öneme sahip ilaçlara erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle mağduriyetlerini Şikayetvar üzerinden duyurmaya çalışarak çözüm arayışlarını sürdürüyor. Wilson hastalığından bipolar bozukluğa, lösemiden cilt hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların tedarik edilememesi vatandaşları zor durumda bırakıyor. Kamu kurum iskontosundaki yükseklik, ilaç fiyat kararnamesindeki sabit euro kuru, hammaddenin dolar üzerinden satılması yaşanan tedarik sorununun nedenlerinden bazılarını oluşturuyor. Hasta ve hasta yakınlarının eczanelerde ilaç bulamaması Şikayetvar verileri de yansıdı. Buna göre, hayati öneme sahip ilaçlara ulaşamama ve üretici firmalara yönelik şikayetler geçen yıla oranla yüzde 113 artış gösterdi. İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 331

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.