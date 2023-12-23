İlaca zam için vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Kur fiyatının yürürlüğe girmeden açıklanmasıyla birlikte ilaç firmaları ve depolar zaten kısıtlı sayıda verdikleri ilaçların tedarikini tamamen kesti” diyerek ilaçta yapılan planlamaya tepki gösterdi.

Birgün’ün haberine göre, İlgezdi, “Zamlı fiyattan satabilmek için 25 Aralık bekleniyor. İktidarın basiretsizliği, iş bilmezliği yüzünden vatandaş günlerdir ilaç bulamıyor. Kur seviyesi güncel kurun çok altında, zaten 600 kalem ilaç piyasada bulunamıyordu söz konusu kur güncellemesi derde derman olmayacak. Bu sorun katlanarak devam edecek. Olan yine vatandaşa olacak. İnsanlar merdiven altı üreticilerin kucağına itiliyor. Kanser ilaçlarında bunu gördük. Kur fiyatının açıklandığı günden beri eczacılar kara kara düşünüyor. Arada 10 gün var ve bu ilaçları bekleyemeyecek durumda olan hastalar var. Vatandaşla oyun oynuyorlar. Devlet kararları ciddiyet ister planlama ister” dedi. Haber Merkezi

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