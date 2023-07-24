İlaçta pahalılık ve yokluk kıskacı

Seçimlerden sonra bir zam da ilaç fiyatlarına geldi. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru yüzde 30,5 artırıldı. 10,77 lira seviyesindeki kur, 14,0387 liraya çıktı.

Serbest piyasadaki avro kuruysa 30 liranın üstünde. Eczacılara göre ilaç fiyatlandırmasındaki kur da 18-20 civarında olmalı. Aksi takdirde ilaç sıkıntısı sürecek. Türkiye’nin ilaç ikilemi şu: Zam olmasa ilaç bulunamıyor, zam olunca da fiyatlar nedeniyle ilaca ulaşmakta zorlanılıyor. Diken’e konuşan eczacı Cem Kılınç, bu zammı beklediklerini söyledi: “Kanser ilaçları dahil ithal ilaçlar yoktu. Son üç gündürse çoğu ilaç bulunamaz hale gelmişti. Ekonomik kriz halk sağlığını olumsuz etkiliyor.“ Eczacı Kılınç seçimden önce ‘devletin ekonomideki sıkıntıyı göstermemek için zammı ertelediğini’ söyledi. Eczacılara göre zammın ilaç yokluğuna çözüm olması pek mümkün görünmüyor. ‘Avro kuru 18-20 liraları bulmadıkça ilaç firmalarının ilaçlarını Türkiye piyasasına sunmakta çok istekli olmayacağı’ görüşü hakim. Haber Merkezi

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