“İlk vak’a halktan gizlendi”

Dünyada çocuk felci aşısını bulan Pittsburgh Üniversitesi McGowan Enstitüsü’nde Öğretim Görevlisi ve Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Ergin Koçyıldırım, koronavirüsünün ilk yüz gününde dünyada, ABD’de ve Türkiye’de yaşananları belgesel ve kitabında anlattı.

VOA Türkçe’nin haberine göre Türkiye’de ilk resmî koronavirüsü hastasının 11 Mart tarihinden çok önce bulunduğunu belirten Koçyıldırım, “Türkiye’de salgın yönetimi başından beri istenilen şeffaflıkla yürütülmedi. Sayısız skandal yaşandı. Bunların içinde kanımca en önemlisi Türkiye’de tanısı konmuş ilk hastanın aslında resmî olarak duyurulduğu 11 Mart tarihinden çok önce tesbit edilmiş olması, 22 Ocak gibi çok erken bir tarihten itibaren yeni hastaların tanılarının konmasına rağmen bunun kamuoyundan saklanmış olması” dedi. Türkiye’de ilk vak’anın bir Çinli kadında 22 Ocak’ta tesbit edildiğini belirten Koçyıldırım, “Türkiye’de, testlerle ilgili konularda olsun, gerçek vaka sayısının aylarca saklanarak vatandaşların hastalık algısının değiştirilmesi gibi büyük hatalar yapıldı. Herkes hata yapabilir. Hele bu boyutta bir pandemi esnasında. Ancak yapılan hatalardan ders almak yerine, siyasi, günübirlik ve bilimsel olmayan kararlar yüzünden yanlışlar devam etti” dedi.