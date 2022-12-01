"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

İmkanı olmayan hastalara ücretsiz muayene

01 Aralık 2022, Perşembe 20:30
Kışın gelmesi havaların soğumasıyla beraber hastalık şikayetleri artıyor. Kulak Burun Boğaz Doktoru ve Boyun Cerrahisi Opr. Dr. Seçil Uçar bu konuyla ilgili bir proje başlattı.

Her çarşamba günü saat 12.00 ile 14.00 saatleri arasında halk günü olarak yeterli imkanı olmayan 3 kişiye ücretsiz muayene yapıyor. Ücretsiz olarak bu projeden yararlamak isteyenler 0530 926 40 69 numaralı telefonu arayarak randevu alması yeterli. Uçar, “Kliniğimde insanların şifa bulması, mutlu ayrılması benim için çok önemli. Ekonomik krizin çok hissedildiği bu günlerde biz de klinik olarak taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Daha çok yüz estetik işlemlerin yapıldığı kliniğimizde, haftanın bir günü ücretsiz KBB muayenesi yapacağız. Her çarşamba saat 12.00- 14.00 arası ihtiyacı olan 3 hastaya muayene yapacağız. Bu kampanyada hiçbir maddi beklentimiz yoktur, tek amacımız insanlara faydalı olmak, şifa olmaktır” dedi.

İstanbul - Musa Aydın

Okunma Sayısı: 38
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlar yanarken dünya sessiz kalmamalı

    İnşaatta daralma hızlandı

    Tefecilere ödediğiniz faizden kısın

    Emekli maaşı ile geçinmek mucize

    İstismar edeceğinize hesap sorun

    Yoksullukta sınır 25 bini geçti

    Liderler birlikte yönetecek

    Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

    "Asgari ücret konuşulduğunda milletin cebine para girmiyor"

    AB, Elon Musk'ı uyardı

    Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

    BM'den 51,5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

    Filistin'den dünyaya bir çağrı daha: İsrail'in suçlarını durdurun

    Umreye de imkan veriyor: Suudi Arabistan'dan 'kişisel ziyaret vizesi' adımı

    ''Sahte'' doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı

    "Zorunlu kış lastiği" denetimleri başladı

    İyi anlatılırsa karşılık bulur

    Afganistan'da insani krizi uyarısı: 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Kimse işlemediği suçtan dolayı cezalandırılamaz - İltisakın hukuk devletinde yeri yok

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkçenin kökleri: Latince mi, Osmanlıca mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hâricîler ve Hz. Ali’nin (ra) tam adâleti
    Faruk ÇAKIR

    Namık Kemal’e kulak vermek gerek
    Genel

    Yoksullukta sınır 25 bini geçti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tefecilere ödediğiniz faizden kısın
    Süleyman KÖSMENE

    Şirkten kurtuluş var mı?
    Genel

    İstismar edeceğinize hesap sorun
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı manevîden kopmanın zararları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.