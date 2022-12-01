İmkanı olmayan hastalara ücretsiz muayene

Kışın gelmesi havaların soğumasıyla beraber hastalık şikayetleri artıyor. Kulak Burun Boğaz Doktoru ve Boyun Cerrahisi Opr. Dr. Seçil Uçar bu konuyla ilgili bir proje başlattı.

Her çarşamba günü saat 12.00 ile 14.00 saatleri arasında halk günü olarak yeterli imkanı olmayan 3 kişiye ücretsiz muayene yapıyor. Ücretsiz olarak bu projeden yararlamak isteyenler 0530 926 40 69 numaralı telefonu arayarak randevu alması yeterli. Uçar, “Kliniğimde insanların şifa bulması, mutlu ayrılması benim için çok önemli. Ekonomik krizin çok hissedildiği bu günlerde biz de klinik olarak taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Daha çok yüz estetik işlemlerin yapıldığı kliniğimizde, haftanın bir günü ücretsiz KBB muayenesi yapacağız. Her çarşamba saat 12.00- 14.00 arası ihtiyacı olan 3 hastaya muayene yapacağız. Bu kampanyada hiçbir maddi beklentimiz yoktur, tek amacımız insanlara faydalı olmak, şifa olmaktır” dedi. İstanbul - Musa Aydın

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