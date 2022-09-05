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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İnsan odaklı bir eğitim

05 Eylül 2022, Pazartesi
Genç Yorum 2022 Eylül sayısında eğitim konusunu kapağına taşıyor. “Eğitim” sayısında, temelde “insan odaklı” bir eğitim üzerinde duruluyor.

Fethiye Akay - Yeni Asya

Gündemi ebedi gençlik olanların dergisi Genç Yorum 2022 Eylül ayında eğitim konusunu kapağına taşıyor. “Eğitim” sayısında, temelde “insan odaklı” bir eğitim üzerinde duruluyor. Kapak yazılarında ise eğitim- öğretimin farkı, ilk eğitim ve terbiyenin ailede verilmesi gerektiği, eğitimcilerin işlerinde ne kadar ehil olduğu, eğitim-öğretim sisteminin ve metodunun dayattığı başarı kalıbı, gençlerin diploma olmadan da bir meslek sahibi olabilmelerinin mümkün olup olmadığı, ideal bir eğitimin vasıfları ve eğitimin dili gibi konular irdeleniyor.

Kapak konusu bağlamında; Sena Doğruer ‘Kıssadan eğitim’ başlıklı; Zülal Destancı, ‘Etkili öğretmenler’ başlıklı; Süleyman Kösmene, ‘Çocuğu insan yapan süreç: Eğitim’ başlıklı; 

Mustafa Usta, ‘Eğitimde Kur’ani dil’ başlıklı; Süeda Yaşar, ‘Bir, iki, üç tıp!’ başlıklı; Bilal Said Parlakoğlu, ‘Kendimi başarılı hissediyorum’ başlıklı yazılarla dergimizdeki yerini alıyor. 

Kapak konusu kapsamında Veciz Yorum sayfamızda da Sümeyra Önder’in sizler için bir derleme bulunuyor. 

Ayrıca Mahmut Cemal Çakır’ın hazırladığı Haber Yorum, Said Balpetek’in hazırladığı Amerikan Tavukları, Erhan Akkaya’nın editörlüğündeki Foto Yorum, kapak dosyası bağlamında hazırlanan İbrahim Özdabak imzalı karikatürümüz ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum sayfalarımız da her ay olduğu gibi bu ay da sizlerle. 

Devamında ise Şiir sayfamızda Zeynep Günen ‘İnsan’ başlıklı şiiriyle, Anlamlı Yorum’da Klinik Psk. Nil Oran ‘Teknoloji bağımlılığı’ başlıklı yazısıyla, Farklı Yorum’da Erkam Yıldırım ‘Yol, yolcu ve yolluk’ başlıklı yazısıyla, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır ‘Kalk, Ebu Türab, kalk!’ başlıklı yazısıyla, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ebrar Dua Öztürk ‘Sofie’nin dünyası’ isimli kitabın tanıtımıyla, Edebi Yorum’da İbrahim Yasir Teğiş ‘Hürriyete mektup’ isimli çalışmasıyla, Seans Arası’nda Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin ‘Anda kalma egzersizi’ başlıklı yazısıyla, Keyfince Lügat’ta Ali Hakkoymaz ‘Sabaha koşan adam’ başlıklı yazısıyla, Kısa Yorum’da Nursena Selçuk ‘Hayat hakikati’ başlıklı yazısıyla, Zihnin Çarkları sayfasında Caner Kut ‘Unutmak’ başlıklı yazısıyla ve Öğrenci İşi’nde Ezgi Kantar ‘Patatesli kek’ tarifiyle Genç Yorum okuyucusuyla buluşuyor. 

Keyifli ve istifadeli okumalar…

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