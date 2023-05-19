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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

İnsanlar sağlıklı yaşamak için çok yorgun

19 Mayıs 2023, Cuma 18:55
Yapılan bir anket insanların sağlıklı yaşamak için çok yorgun olduğunu gösterdi.

Birleşik Krallık’ta yürütülen araştırma, insanların yorgunluk ve motivasyon eksikliği yüzünden sağlık bir yaşam tarzı benimseyemediğini gösterdi. Anket şirketi YouGov’un Dünya Kanser Araştırmaları Fonu (World Cancer Research Fund-WCRF) için yaptığı çevrimiçi anket yayımlandı. Independent Türkçe’nin haberine göre; 2 bin 86 yetişkinin katıldığı ankette beslenme düzeninde sağlıklı değişiklikler yapmanın ve fiziksel açıdan daha aktif olmanın önündeki engeller soruldu. Katılımcıların yüzde 35’i çok yorgun hissetmenin kendilerini durdurduğunu söyledi. Motivasyon ekliğini sebep gösterenlerin oranı yüzde 38 oldu. Diğer yaygın nedenler arasında gıda maliyeti (yüzde 30), zaman sıkıntısı (yüzde 26), iş/yaşam dengesi (yüzde 25) yer aldı. Katılımcılar, masraf (yüzde 25), özgüven eksikliği (yüzde 16) ve nereden başlayacağını bilememe (yüzde 12) gibi sebeplerden de mustarip.

Sağlıklı yaşamak kanserden koruyor

WCRF’in sağlık bilgileri ve tanıtım müdürü Matt Lambert şöyle konuştu: İnsanların programları yoğun. Çoğu kişinin yorgunken ya da motivasyonları düşükken yapmak isteyebilecekleri son şeyin sıfırdan yemek yapmaya başlamak veya spor salonuna gitmek olduğunu biliyoruz. Lambert, küçük adımlarla sağlıklı bir yaşam tarzına ufak ufak geçilebileceğini de sözlerine ekledi. WCRF, sağlıklı beslenmenin ve egzersizin hem kansere hem de diğer hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü bildirdi. Yetkililer, dünya üzerinde her iki kişiden birinin kansere yakalandığını vurguladı. WCRF sağlıklı beslenme, spor yapma, ideal kilosunu koruma, güneş yanığından korunması ve sigara içmeme gibi önlemlerle bütün kanser vakalarının yüzde 40’ının önlenebileceğini savunuyor.

Haber Merkezi

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