İşitme kaybında erken teşhis önemli

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Bektaş, “3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü” dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Konuşma gelişiminin sağlıklı bir işitme ile sağlanabildiği düşünülürse işitmenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. İşitme kaybına bağlı olarak gelişen sorunların çözümü, bireyin toplumsal hayata güçlü şekilde katılmasını sağlamakta ve yaşama kalitesini arttırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, işitme kaybının erken teşhisi büyük önem taşımaktadır.” Bektaş, işitme kaybının özellikle ilk 6 aydan önce belirlenip müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “İşitme kaybı her yaşta ortaya çıkabilir ancak yaşlılarda bu risk daha fazla görülebilir. İşitme kaybından erkekler kadınlardan daha fazla etkilenir. İşitme kaybı doğumsal olarak gelişebileceği gibi bazı faktörlere bağlı da ortaya çıkabilir.” AA

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