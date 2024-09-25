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İşlenmiş gıdalarda büyük tehlike

25 Eylül 2024, Çarşamba 22:31
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, çocukların sağlığı için paketli ürünler yerine organik besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Koruyucu etken maddeler kullanılarak üretilen işlenmiş gıdaların uzun süreli kullanımının çocuklarda kalp, tansiyon ve bağırsak hastalıklarına yol açtığı belirtilerek, bu ürünlerin beslenme çantalarına konulmaması önerildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, beslenme çantasındaki yiyeceklerin özellikle 5-13 yaş grubu arasındaki çocuklara önemli bir beslenme desteği sağladığına işaret ederek, çantaya doğal, kolay ulaşılabilir ve elle yenilebilir ürünlerin konulmasının önemini vurguladı. 

Hastalıklara davetiye

Hızlı, çocukların sağlığı için paketli ürünler yerine organik besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Annelerin bazen zamanları yeterli olmuyor. Marketten aldıkları ileri derecede koruyucu madde içeren hazır kekler ve fast food gibi hazır ürünleri beslenme çantasına koyuyorlar. Bu sağlık demek değil. Çocuğun her türlü şekilde bir şey yemesi, sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Bu ürünleri tercih etmemeliler. Mümkün olduğunca evde hazırlanmış kekler, krakerler olabilir. Çocuklarda, ileri derecede işlenmiş gıda kullanımı durumunda kalp, tansiyon ve bağırsak hastalıklarının ortaya çıkması mümkün. Bu riski göze almamak adına annelerin bu ürünleri tercih etmemesini tavsiye ederiz. Çocuklarımızın hem kaliteli büyümeleri hem de kaliteli beslenmeleri, gelişmelerinin doğru olması için bunlar çok önemlidir.”

AA

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