'İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'u taburcu oldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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