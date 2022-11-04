İstanbul’da ürküten uyuşturucu rakamları

İstanbul Valiliği, “Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir” anlayışıyla İstanbul’da bu yıl Ekim ayı sonu itibarıyla 42 bin 442 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda toplam 61 bin 612 şüphelinin yakalandığı, 6 bin 103 şüphelinin ise tutuklandığını bildirdi.
Açıklamada, operasyonlarda, 841,6 kilogram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545,7 kilogram bonzai, 17,1 kilogram bonzai hammaddesi, 4 bin 639,4 kilogram metamfetamin, 279,9 kilogram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 ecstasy ve captagon hapın ele geçirildiği kaydedildi.
AA