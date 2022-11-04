"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

İstanbul’da ürküten uyuşturucu rakamları

04 Kasım 2022, Cuma 19:01
İstanbul Valiliği, “Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir” anlayışıyla İstanbul’da bu yıl Ekim ayı sonu itibarıyla 42 bin 442 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda toplam 61 bin 612 şüphelinin yakalandığı, 6 bin 103 şüphelinin ise tutuklandığını bildirdi.

Açıklamada, operasyonlarda, 841,6 kilogram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545,7 kilogram bonzai, 17,1 kilogram bonzai hammaddesi, 4 bin 639,4 kilogram metamfetamin, 279,9 kilogram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 ecstasy ve captagon hapın ele geçirildiği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir'deki depremde balkondan atlayarak ağır yaralanan genç vefat etti

    İstanbul’da ürküten uyuşturucu rakamları

    İşler tersine döndü

    Amasra'daki maden 4 gün önce teftiş edilmiş

    Kış zamlarla daha soğuk geçecek

    Papa: Silahlar sussun

    Molla Halil Alkış vefat etti

    Kitap fiyatlarına da zam geliyor

    İşsiz gazetecilerin sayısı artabilir

    21 günlük İsrail ablukasının ardından Nablus'tan önemli mesajlar

    İngiltere: Tel Aviv'deki Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma planımız yok

    ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye bir ciddi uyarı daha

    Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Bakan Koca: İzmir'deki depremde panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavi altında

    Türkiye, Avrupa kupalarındaki en iyi 4. sezonunu yaşıyor

    İzmir'de 20 binada hasar var - 'Artçı sarsıntılar gelebilir'

    İzmir - Buca'daki deprem çevre illerde de hissedildi - AFAD: Paniğe kapılmayın

    İsrail'le yakınlaşmaya devam

    İmran Han saldırıya uğradı, Pakistan'daki protestolar yeniden başladı

    Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu'nu lider olarak tamamladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhlâs, tesanüd, meşveret
    İbrahim Aktaşcı

    Togg’unmayın çok fenayım
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasetçi eleştirilmez değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Nev-i beşerin dahi bir sabahı olacak inşaallah
    İlimdar Kaya

    CHP’deki değişim ve Siyasal İslamcılar
    Ali VAPURLU

    İstibdat mı, demokrasi mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstibdat tekerrür ediyor (2)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Kötü, her yerde kötü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.