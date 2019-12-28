"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İşte “oruç” tesbiti

28 Aralık 2019, Cumartesi
Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tesbit etti.

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tesbiti yapıldı. Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için “günlük sınırlı tüketim” ve “haftada 2 gün oruç tutma” olarak 2 yöntem ortaya konuluyor.  İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Makalede yer alan tesbitler arasında, orucun insülin direncini arttırması dolayısıyla diyabete iyi geldiği de yer alıyor.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • arif.kizilay

    28.12.2019 01:44:42

    Merhaba, Makalenin asli basligini rica edebilirmiyim? Tesekkur ederim. Arif Kizilay

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kanal İstanbul uyarıları

3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

Demokratik ittifaklar kurulmalı

Libya için ABD devrede

İşte “oruç” tesbiti

Beşiktaş 2019'u galibiyetle tamamladı

Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz: 'Günde 10 tl zam neye yeter?'

Yerli otomobil heyecanı

Trabzon Valiliği: Örtü yangınları tamamen söndürüldü

İdlib'de 11 günde 86 sivil öldü

Meteoroloji yurt genelini uyardı

TFF: VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmaz

Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

'Sığınma isteyen Uygurları geri yollamayacağız'

Kazakistan’da feci kaza: Ulusal yas ilan edildi

Sözcü gazetesine ilişkin davada kararlar açıklandı

Elazığ'da 12 artçı sarsıntı daha gözlemlendi

Dedemin ses kayıtları Almanların elinde

Kanal projesine değil yatırıma ihtiyaç var

Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

O dayanışma devam etmeli
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

İmam hatipliler ve demokratik değerler
Cevher İLHAN

“Aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır”
Sebahattin YAŞAR

“Sen neden ağladın?” diyememek
Genel

Libya için ABD devrede
Mehmet ÇETİN

İhlâssızlıkla gelen şefkat tokatları -1-
Genel

Kanal İstanbul uyarıları
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.