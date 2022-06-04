İstibdat, zulmün temelidir

Merve Demirdöğmez, İzmir’de gerçekleştilen seminerde, Risale-i Nurda yer alan “İstibdad, tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vahiddir, sû-i istimalâta gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mâhîsidir” ifadelerine dikkat çekti.

Ege Bölgesi Yeni Asya Hanım Okuyucuları’nın aylık seminerlerinin bu ayki misafiri Aydın Yeni Asya okuyucuları oldu. Program öncesi, Aydın, Manisa, Turgutlu, Tire, Pınarbaşı, Çamdibi Bornova’nın yoğun katılımıyla bir kahvaltı gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Zehranur Yıldız’ın yaptığı program Nesibe Çoban’ın Kur’an Tilaveti ile başladı. “Zalimliği Semavata İşittirecek Olan Zulüm” adlı başlığı Sultan Öner ve Merve Demirdöğmez ele aldı. Bediüzzaman Hazretlerinin “Zalimler için Yaşasın cehennem “adlı sözüyle konuşmasına başlayan Merve Demirdöğmez, zulmün temel yapı taşı olan istibdadın tanımını Risale-i Nur penceresinden ele aldı. Demirdöğmez, Risale-i Nurda yer alan, “İstibdad, tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vahiddir, sû-i istimalâta gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mâhîsidir. Sefalet derelerinin esfel-i safilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyet’i zillet ve sefalete düşürttüren ve ağraz ve husumeti uyandıran ve İslâmiyet’i zehirlendiren, hatta her şeye sirayetle zehrini atan, o derece ihtilâfatı beyne’l-İslâm îka edip, Mutezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır” ifadeler ile istibdatın kaynağına dikkat çekti .

Müsbet ihtilaf

İkinci konuşmacı Sultan Öner ise, Hikmetü’l-istiaze bahsi ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Sultan Öner, eserdeki birinci suali şu şekilde ele aldı: “Elcevap: Birinci suale deriz ki: Hadîsteki ihtilâf ise, müsbet ihtilâftır. Yani, her biri kendi mesleğinin tamir ve revâcına sa’y eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Amma menfi ihtilâf ise—ki garazkârâne, adâvetkârâne birbirinin tahribine çalışmaktır—hadîsin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Halbuki, insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenâtını birtek seyyie yüzünden unutur, mü’min kardeşine adâvet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, göstermez. Öyle de, insan, garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenâtı örter, unutur, mü’min kardeşine adâvet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesat âleti olur” diyerek sözlerini noktaladı. Uhuvvete vesile olan program gıda kermesi, çocuk tiyatrosu ve şiir dinletisi ile de renklendi.

ŞEVVAL KÖMÜRCÜ - AYŞE KIRMIZIGÜL - İZMİR