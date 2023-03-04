İstiklâlimiz İmanda

Bizim Aile Dergisi, Mart 2023 sayısı ile okuyucuları ile buluştu.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem hadisesi hepimizi sarstı. Bu durum karşısında büyük üzüntü içerisindeyiz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara sabır ve şifalar diliyoruz. Bu ay dergimizde,12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif’i anma gününe özel dosya hazırladık. Milletimiz için önemli olan bu hadiseyi kapağımıza taşıyoruz. Şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu konunun birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyoruz. İstifadeniz bol olsun.

Deprem ve çocuk

Kapak sayfamız için, Mehmet Akif’in torunu Selma Argon ile röportaj gerçekleştirdik. Manevi bir kuvvetle yazılan İstiklal Marşı’nın bu günlere nasıl geldiğini, anlaşılması için neler yapılması gerektiğini konuştuk.Fatmanur Şahin Öztaş, Çocuk sayfamızda “Deprem ve Çocuk” yazısıyla depremin çocuklara nasıl anlatılması gerektiğini yazdı. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda mind diyetini anlatıyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda depremde ilk yardımın nasıl olması gerektiğinden bahsediyor.

Gıda atıklarının dönüşümü

Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda Biyoekonomi ile gıda atıklarının dönüşümünü anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. İslam Medeniyet Müzesinin anlatıldığı Sanat, Mutfak Kitaplığı, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. İyi okumalar.

Akif’i anma gününe özel dosya hazırlandı

Bu ay Bizim Aile dergimizde ,12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif’i anma gününe özel dosya hazırladık. Milletimiz için önemli olan bu hadiseyi kapağımıza taşıyoruz. Kapak sayfamız için, Mehmet Akif’in torunu Selma Argon ile röportaj gerçekleştirdik. Manevi bir kuvvetle yazılan İstiklal Marşı’nın bu günlere nasıl geldiğini, anlaşılması için neler yapılması gerektiğini konuştuk.