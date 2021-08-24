İzmir Tabip Odası’ndan “sonuçları açıklayın” çağrısı

İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) ortak açıklama ile İzmir’de koronavirüs varyantlarının suşlarının (alt tür) belirlendiğini açıklamıştı.

Analizlerin yaklaşık yüzde 30’unda, bilinen klâsik varyantların dışında tanımlanamayan yeni bir grubun ortaya çıktığı yönünde bilgi aldıklarını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Bu örneklerin Ankara’daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına nükleik asit dizilim analizi için, yani genomik analiz için gönderildiğini biliyoruz. Bu yeni bir varyant mıdır? Sonuçların net bir şekilde açıklanması gerek” dedi.

Salgının uzaması ile ortaya çıkan delta, gamma, alfa ve beta varyantlarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı verici olarak tanımlandığını belirten, Çamlı şunları söyledi: “Bu varyantlar tüm dünyada hızlı yayılmaları, ağır hastalık yapabilmeleri ve aşının etkisinden kaçabilmeleri nedeniyle kaygı verici olarak izleniyor. Son dönemde İzmir’de yapılan testlerde bu üç mutasyonun dışında tanımlanamayan yeni suşlar olduğunu öğrendik. Giderek sayılarının arttığını, yapılan analizlerin yaklaşık yüzde 30’unda bildiğimiz klâsik varyantların dışında bir grubun ortaya çıktığı şeklinde duyumlarımız oldu.”

İzmir - anka