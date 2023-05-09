Japonya Kovid-19’u mevsimsel grip kategorisine aldı

Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’u, ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı “Kod 2” kategorisinden çıkardı.

Yeni karar doğrultusunda, bundan böyle Kovid-19, yasal olarak mevsimsel gribin bulunduğu “Kod 5” hastalık kategorisinde yer alacak. Böylelikle salgına ilişkin, testi pozitif sonuçlananlar ile yakın temaslılara yönelik uygulanan karantina prosedürleri yürürlükten kalktı. Hükümetin, işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulamasını kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı. AA

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